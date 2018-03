Cosenza, nuovo svincolo autostradale: tavolo tecnico tra Comune di Mormanno, Parco e Anas

21 marzo 2018 14:11

Il Sindaco di Mormanno ed il Presidente del Parco hanno chiesto che rispetto alle prescrizioni Mibact si giunga in tempi rapidi, entro il 15 giugno, alla Conferenza dei Servizi

Una riunione operativa ha visto impegnati, nella giornata di ieri, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Mormanno, i tecnici di Anas Spa, e quelli della Soprintendenza dei beni culturali ed archeologici della Calabria, unitamente al Parco Nazionale del Pollino per fare il punto rispetto al Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Comune di Mormanno. Per il comune di Mormanno erano presenti il Sindaco, Giuseppe Regina, il vice, Paolo Pappaterra, l’assessore all’ambiente, Giuseppe Fasano, il consigliere Francesco Diurno ed il responsabile Utc, Emidio Mastroianni. Al tavolo ha partecipato il Presidente dell’Ente Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, accompagnato da Giuseppe Milione responsabile settore pianificazione, gli ingegneri Giuseppe Ferrara e Giuseppe Meli capi compartimento Anas A2 del Mediterraneo, e l’architetto Mariano Bianchi per la Soprintendenza. Si è discusso delle prescrizioni del Mibact ed in particolare di quelle che riguardano il consolidamento e recupero del “Ponte Salviera”, “dell’Edicola Votiva” datata 1919, dei “Ruderi della Centrale Idroelettrica”, dell’ex Stazione Ferroviaria di Papasidero, della mitigazione visiva del depuratore, del consolidamento e restauro del “Ponte dei Francesi” (XVI secolo), della Cappella Madonna della Libera, dei Ruderi dell’ex Mulino e del recupero dell’accesso e dell’intero percorso storico che dalle rive del Fiume Battendiero riconduce al borgo antico di Mormanno. Il Sindaco di Mormanno ed il Presidente del Parco hanno chiesto che rispetto alle prescrizioni Mibact si giunga in tempi rapidi, entro il 15 giugno, alla Conferenza dei Servizi. Così come si è chiesto che entro il 15 aprile si possa arrivare ad una ipotesi definitiva di progetto che riguardi lo svincolo autostradale di località San Pietro, al fine di poter procedere rapidamente alla sua realizzazione. Inoltre il tavolo tecnico ha effettuato dei sopralluoghi sugli interventi che riguardano la strada comunale Posillipo – Crocifisso – Faro, la realizzazione dell’accesso sud strada comunale Posillipo – Crocifisso – Faro, l’area di attesa attrezzata, per le quali seguirà ipotesi progettuale.