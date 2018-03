Cosenza: la Rete Urbana Antiviolenza aderisce alla manifestazione “Marielle presente”

26 marzo 2018 17:43

A Cosenza la RUA, Rete Urbana Antiviolenza aderisce alla manifestazione “Marielle presente” che si terrà il 28 marzo

Anche la Rete Urbana Antiviolenza aderisce alla manifestazione cittadina “Marielle presente” del prossimo 28 marzo alle 17,30 che dalla libreria Feltrinelli su corso Mazzini arriverà sino a piazza XI Settembre. Promossa dal movimento omonimo l’iniziativa nasce all’indomani dell’eccidio di Marielle Franco, attivista brasiliana che ha pagato con la propria vita l’essersi battuta per i diritti dei più deboli. “Nera, femminista, attivista: Marielle è stata barbaramente uccisa perché rea di aver denunciato le condizioni di vita disumane delle favelas”- così la nota della RUA che prosegue - “La voce della consigliera comunale, però, non si è spenta: è la nostra voce, quella che ci farà scendere in piazza a manifestare affinché il silenzio non avvolga il nostro diritto ad esprimerci e ad autodeterminarci ad ogni latitudine”. “Crediamo -conclude la Rete Urbana Antiviolenza- che momenti d’incontro come questo siano necessari per la nostra comunità. La riflessione su tali temi deve investire la politica così come la società civile e i movimenti: solo così possiamo impedire che ad altre Marielle sia negato il diritto inalienabile a denunciare ogni sopruso, a difendere i diritti delle donne e degli emarginati.” Invitiamo, dunque, tutte e tutti a partecipare numerose e numerosi al corteo”. Alla fine della manifestazione sarà allestito un punto di raccolta firme per chiedere l’istituzione di una commissione di inchiesta in Brasile.