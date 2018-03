Cosenza: l’imprenditore agricolo Natalino Gallo aderisce a Coldiretti Calabria

28 marzo 2018 15:45

L’imprenditore agricolo e agroalimentare Natalino Gallo di Corigliano Calabro (CS) ha aderito a Coldiretti Calabria

L’imprenditore agricolo e agroalimentare Natalino Gallo di Corigliano Calabro (CS) nel corso dell’incontro che Coldiretti sta tenendo a Bari, in preparazione del Villaggio Coldiretti in programma il 27-28 e 29 aprile p.v. che vedrà protagonista la Calabria insieme alla regioni Basilicata e Puglia, ha aderito alla Coldiretti Calabria. A consegnargli la tessera è stato il presidente Nazionale Roberto Moncalvo e regionale Pietro Molinaro. Natalino Gallo guida un importante gruppo ortofrutticolo nella Piana di Sibari, che puntando sul vero “Made in Italy” è leader a livello nazionale. “La Coldiretti continua a crescere e l’adesione di Gallo – ha affermato Pietro Molinaro – ci riempie di orgoglio e rappresenta, da un imprenditore con la sua storia, un riconoscimento alla limpidezza del nostro agire e ci sprona ad una sempre maggiore determinazione nel rappresentare gli interessi degli agricoltori per continuare a costruire un forte percorso economico per le nostre produzioni di qualità”.