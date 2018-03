27 marzo 2018 20:32

E’ stato accolto il ricordo del Catanzaro: la Corte d’appello ha annullato la penalizzazione

La seconda sezione della Corte federale d’appello ha accolto il ricorso del Catanzaro, annullando la sanzione della penalizzazione di 1 punto inflitta alla squadra calabrese (girone C di Serie C). Il club era stato sanzionato lo scorso 19 dicembre dal Tribunale federale nazionale ”per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 ai propri tesserati”.