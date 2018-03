Apicoltura: al via il corso di 1° livello a Zafferana Etnea

28 marzo 2018 20:16

A Zafferana Etnea il corso di Apicoltura promosso da Fai Sicilia, al via le iscrizioni

Al via Zafferana Etnea le iscrizioni al corso di primo livello di Apicoltura. Il corso, organizzato da FAI SICILIA – Federazione Apicoltori Italiani, ha lo scopo di fornire tutte quelle nozioni teoriche e pratiche, fondamentali per la gestione degli alveari ed è rivolto a quanti intendono intraprendere l’attività di apicoltore. I docenti del corso sono apicoltori di lunga esperienza, soci di Fai Sicilia Per iniziare a svolgere questa attività occorrono delle conoscenze di base sulla vita e l’organizzazione delle api, sulla disponibilità di pascoli, sulla gestione delle attrezzature sugli sbocchi professionali. Il programma prevede lezioni teoriche e esercitazioni pratiche su: – biologia e comportamento delle api – tecniche di conduzione dell’allevamento – scelta e gestione delle attrezzature , scelta dei pascoli e gestione del laboratorio. Il corso si svolgerà presso l’Apicoltura Coco Stefano in via Mulini 33 (vedi mappa) La partecipazione è aperta a tutti, il costo complessivo è di € 120,00; per l’iscrizione occorre compilare i moduli allegati e versare la quota di iscrizione di € 60,00. Dotazioni: Nel prezzo è compresa la fornitura di: Coffee break, pranzo a buffet, maschera protettiva e tuta monouso che saranno consegnate al momento della registrazione e saldo. A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e le lezioni dei relatori verranno trasferite nelle chiavette personali dei corsisti. Con una prossima circolare verrà pubblicato il programma dettagliato. Per informazioni rivolgersi a: -1) Vincenzo Stampa 328 2370653 – 2) Sebastiano Privitera 348 1966022 – 3) Giuseppe Marinaro 393 1250126. Numero minimo di partecipanti 25 In caso di mancata realizzazione verrà restituita la quota di iscrizione