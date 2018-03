11 marzo 2018 15:48

“L’accordo di venerdì apre ad un bellissimo confronto tra parti sociali e industriali”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, tornando sull’accordo raggiunto nei giorni scorsi con i sindacati. Per il leader degli industriali si apre una “stagione in cui si può passare dalla logica del conflitto al confronto per una collaborazione nell’interesse della fabbrica e di tutti e non contro qualcuno”.

(AdnKronos)