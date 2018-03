Cocaina nei salotti della ‘Roma bene’: 21 arresti

7 marzo 2018 08:27

Roma, 7 mar. – (AdnKronos) – Cocaina nei salotti romani e nei locali notturni della ‘Roma Bene’. Sono 21 le persone arrestate a seguito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato e 16 colpite da ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’illecita commercializzazione di cocaina, detenzione, spaccio, estorsione, minacce, porto clandestino e ricettazione di armi da sparo. Nel corso delle indagini sono state sequestrate armi e droga. Le indagini hanno coinvolto i cosidetti salotti romani e locali della ‘Roma Bene’. Dalle indagini risulterebbe che uno degli indagati spacciasse quotidianamente cocaina in due locali notturni nei pressi di via Veneto.