Clima: Macron in India, al via Alleanza solare internazionale

11 marzo 2018 15:06

Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Al via all’Alleanza solare inernazionale (Isa) che è stata lanciata da Francia e India durante i lavori della Cop21 di Parigi. A partecipare all’Alleanza sono circa 121 paesi principalmente di Asia, Africa e America latina che se rappresentano circa il 73% della popolazione mondiale dispongono solo del 23% delle capacità fotovoltaiche nel mondo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in visita a New Delhi, ha partecipato con il premier indiano Narendra Modi al Summit che lancia in pratica l’Alleanza che servirà di piattaforma per aiutare i paesi partecipanti ad aver accesso all’energia solare.