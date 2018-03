Cittanova: al Liceo “Guerrisi” il matematico Piergiorgio Odifreddi docente per un giorno

18 marzo 2018 21:49

Al Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova il seminario scientifico “I rapporti tra Matematica e Arte”, premio alla Carriera Scientifica per il matematico Piergiorgio Odifreddi

Un nuovo grande evento per il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di Cittanova, Piergiorgio Odifreddi, Docente per un giorno, il prossimo 20 Marzo 2018 alle ore 09,30. L’Illustre Matematico italiano, terrà il Seminario dal tema “I rapporti tra Matematica e Arte” alla presenza degli studenti che lo accoglieranno in seno al Teatro “R.Gentile” . I lavori che saranno presieduti dalla Dott.ssa Angela Maria Colella, Dirigente scolastica, nel corso dei quali seguiranno i saluti del primo cittadino , il Sindaco Francesco Cosentino e della Dott.ssa Lina Zaccheria, Coordinatrice dell’ATP di Reggio Calabria. A Piergiorgio Odifreddi sarà conferito il Premio alla Carriera Scientifica 2018, coniato dal famoso orafo internazionale calabrese Michele Affidato. Ancora, dunque, un’altra importante opportunità formativa ad altissimo livello per i giovani studenti del Liceo Scientifico “M.Guerrisi” di Cittanova (RC) finalizzato ad implementare la divulgazione della cultura scientifica. Piergiorgio Odifreddi, si pone come uno dei nomi più prestigiosi dello scenario matematico-scientifico italiano, autore di importanti pubblicazioni e Docente presso l’Università di Torino. Si è specializzato presso le Università dell’Illinois e della California. È stato Visiting Professor presso numerose Università, in Cina, Australia, Unione Sovietica. Dal 1983 Piergiorgio Odifreddi è professore associato presso l’Università di Torino e dal 1985 Visiting Professor presso l’Università di Cornell (Stati Uniti). Il suo lavoro scientifico è rivolto alla logica matematica e in particolare alla teoria della calcolabilità, che studia potenzialità e limitazioni dei calcolatori. Il suo lavoro divulgativo esplora le connessioni tra la matematica e le scienze umane, dalla letteratura alla pittura, dalla musica agli scacchi. Piergiorgio Odifreddi ha vinto il Premio Galileo 1998 per la divulgazione scientifica. Collabora a La Stampa, Tuttoscienze, Scienza Nuova, Le Scienze, Sapere, e La Rivista dei Libri. L’arrivo di Piergiorgio Odifreddi costituisce una nuova grande opportunità per la crescita culturale dei giovani del territorio ed un ulteriore motivo di prestigio per il Liceo Scientifico di Cittanova per l’intera scuola calabrese.