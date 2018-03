Cinquefrondi (Rc): si dimette il sindaco Conia, domenica iniziativa presso il Palazzp Municipale

16 marzo 2018 23:02

“Ieri sera, presso la sede di rinascita per, si è tenuta una riunione straordinaria, con un unico punto all’ordine del giorno: dimissioni del sindaco Michele Conia. Il primo cittadino, dopo 5 anni come portavoce di Rinascita e 3 anni da sindaco di cinquefrondi, nella mattinata di ieri ha protocollato le sue dimissioni dalla carica istituzionale. Le motivazioni sono di carattere “politico, tecniche e amministrative”. Dopo una riunione proficua e partecipata, il Sindaco ha comunicato che domenica 18 marzo alle ore 18:00 presso la sala consiliare, sente il bisogno di incontrare i cittadini che lo hanno eletto ed amato, per poter spiegare loro le motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni. Rinascita ha deciso all’unanimità di sostenere il suo Sindaco e di partecipare con tutte le sue forze per sostenerlo. Invitiamo tutte e tutti ad essere presenti domenica perché comunque vada il nostro progetto ha bisogno di voi“. Lo scrive in una nota stampa Il Portavoce di Rinascita per Francesco Rao