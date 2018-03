Cina: Banca centrale risponde a Fed, rialzo 5 punti su repos 7 giorni

22 marzo 2018 07:45

Roma, 22 mar. (AdnKronos/dap) – La banca centrale cinese risponde alla Fed e rialza per la prima volta quest’anno i tassi di interesse a breve termine. Dopo la stretta della politica monetaria decisa della Federal Reserve, la Pboc ha rialzato di 5 punti base i tassi di interesse sui reverse repos a 7 giorni, passando dal 2,5 al 2,55%. E’ questa la prima mossa sui tassi a pochi giorni dalla nomina di Yi Gang alla guida dell’istituto centrale cinese. Una decisione, sottolinea la Pboc in una nota, in linea con le aspettative del mercato dopo la mossa della Fed.