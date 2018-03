Cgil: domani iniziativa appalti e legalità

25 marzo 2018 14:22

Roma, 25 mar. (AdnKronos) – ‘L’agire comune tra appalti e legalità”. E’ questo il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalle federazione di categoria della Cgil, Filcams, Filt e Flai in programma per domani a Roma, presso la sede della confederazione di Corso d’Italia.

All’iniziativa che ha come obiettivo la sottoscrizione di un Protocollo per le buone pratiche per la tutela del lavoro, delle imprese virtuose e per la legalità nel sistema degli appalti privati nella filiera dell’agroalimentare, partecipano, nel corso di due tavole rotonde Maria Grazia Gabrielli, segretaria Generale Filcams Cgil, Alessandro Rocchi, segretario generale Filt Cgil, Ivana Galli segretaria generale Flai Cgil, Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle Cooperative Italiane), Pierangelo Albini direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, e Paolo Pennesi, capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le conclusioni sono affidate a Susanna Camusso, segretaria generale Cgil.