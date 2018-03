18 marzo 2018 15:13

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Un governo M5s-Lega “romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. “Se a Roma si rompe l’alleanza di centrodestra, poi diventa difficile nei territori. Lo dico da ex ministro ed ex governatore”.