A Caulonia sarà allestita una mostra “l’arte di essere donna”

8 marzo 2018 22:48

In occasione della giornata internazionale delle donne, domenica prossima nei locali della Casa della Cultura di Caulonia Centro sarà allestita una mostra “l’arte di essere donna”. In esposizione le opere delle artiste cauloniesi dedicate alle donne. La mostra, costituita da quadri, fotografie, abiti proporrà i lavori di Erika Albanese, Benedetta Camerieri, Alberta Cavallo e Patrizia Papandrea che, in concomitanza con la giornata della donna, proporranno la loro sensibilità per descrivere la condizione femminile. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro. L’appuntamento è per domenica 11 marzo dalle 17 alle 21.