11 marzo 2018 20:46

Catanzaro: il liceo Scientifico “Siciliani” vince la puntata di “Per un pugno di libri”

La classe V E del liceo scientifico “Siciliani” di Catanzaro ha vinto la puntata del 10 marzo di “Per un pugno di libri”, l’ormai storica trasmissione di Raitre condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles. A fianco degli studenti nella loro esperienza anche la professoressa Francesca Ferraro, che li ha accompagnati a Milano insieme ad Angela Maria Rossano, curando l’iniziativa in ogni particolare. Non é la prima volta che il liceo “Siciliani” si mette in evidenza a “Per un pugno di libri”. La scuola, infatti, aveva già vinto la finale della trasmissione nel 2001 sotto la guida, all’epoca, della professoressa Elisa Stranieri.