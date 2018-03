Catania: Procura apre inchiesta su esplosione

21 marzo 2018 07:25

Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sull’esplosione che ieri sera ha provocato la morte di tre persone, tra cui due vigili del fuoco. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Secondo una prima ricostruzione una squadra di Vigili del fuoco, dopo la segnalazione dei vicini per una fuga di gas, è intervenuta in via Garibaldi. I pompieri avrebbero utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio. Quando però l’attrezzo avrebbe toccato la catena, la scintilla ha innescato l’esplosione che ha investito i vigili del fuoco.