Catania, Scilipoti Isgrò: “Cordoglio per le vittime, rafforzare la prevenzione delle morti sul lavoro”

21 marzo 2018 20:30

Catania, Scilipoti Isgrò: “Quanto è accaduto sottolinea la necessità di rafforzare le politiche volte alla prevenzione delle morti sul lavoro”

“Esprimiamo il nostro cordoglio e alle famiglie delle vittime dell’esplosione, di una palazzina a Catania, in cui sono morti due vigili del fuoco e il proprietario della struttura e al sindaco della città. Rivolgiamo il nostro pensiero anche agli altri due pompieri feriti nella deflagrazione, augurando loro una pronta guarigione. Quanto è accaduto sottolinea la necessità di rafforzare le politiche volte alla prevenzione delle morti sul lavoro, affinchè non si ripetano mai più tragedie simili a quella di ieri sera”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana e senatore di Forza Italia, Scilipoti Isgrò.

