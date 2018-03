Elezioni Catania, la Lega di Salvini lancia Angelo Attaguile come candidato a Sindaco e spacca il centro/destra: “pronti a confrontarci con i grillini”

25 marzo 2018 00:02

Catania, Angelo Attaguile sarà il candidato a sindaco della Lega

L’ex parlamentare Angelo Attaguile è il candidato sindaco di Catania per la Lega in vista delle amministrative del prossimo giugno che interesseranno anche il capoluogo etneo. “Dopo il successo del Movimento 5 Stelle alle regionali e ancor di più alle politiche, è necessario avviare un discorso che includa il voto di opinione, e non solo quello di appartenenza“, ha detto.

“In politica le problematiche vanno affrontate – ha aggiunto – e io credo che dopo il successo dei grillini bisogna confrontarsi. Se c’è un movimento che supera il cinquanta per cento in Sicilia – ha proseguito – bisogna interrogarsi e confrontarsi. Perché è un voto di opinione quello ai Cinque stelle, come quello per Matteo Salvini. Quindi è giusto che ci si confronti anche a Catania“. La Lega, così, spacca il centro/destra che per Catania era compatto per la candidatura di Salvo Pogliese.