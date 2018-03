18 marzo 2018 18:20

Catalogna: unionisti tornano in piazza

Migliaia di persone sono tornate in piazza oggi a Barcellona, insieme ai partiti unionisti Psc, Pp e Ciudadanos, per una nuova manifestazione indetta dalla Societat Civil Catalana per chiedere la formazione di un governo della Catalogna nel segno della costituzione spagnola e dello statuto dell’autonomia regionale. Molti dimostranti che invocavano all’unità di Spagna sono tornati a chiedere l’incarcerazione dell’ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, oggetto di un mandato di cattura e in esilio in Belgio dalla dichiarazione di indipendenza di ottobre.