Castroreale: boom di visitatori alla mostra dell’artista Dimitri Salonia [FOTO]

27 marzo 2018 09:50

Grande successo per la Mostra “I Colori del maestro Dimitri a Castroreale” dell’artista Dimitri Salonia e della Scuola Coloristica Siciliana già ammirata da centinaia di visitatori. Realizzata anche dal vivo una bellissima opera sulla processione del Cristo Lungo donata al Comune

E’ stata inaugurata nella sede della Pro Loco Artemisia di Castroreale la mostra “I Colori del maestro Dimitri a Castroreale” del noto pittore Dimitri Salonia e di altri artisti della Scuola Coloristica Siciliana, tra i quali Lidia Monachino, Bruno Samperi e Angela Salonia. Presenti all’evento il sindaco di Castroreale Alessandro Portaro, la promotrice culturale e vicepresidente della Pro Loco Artemisia, Mariella Sclafani, il presidente dell’associazione Proposta Turistica 3.0, Antonino Sapienza, la presidente della Pro Loco Artemisia Maria Miano, il presidente del museo della moto Enrico Munafò. L’esposizione sarà visibile a cittadini e turisti nella sede della Pro Loco di Castroreale ogni giorno dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, fino al prossimo 15 aprile. Già nei primi due giorni centinaia i turisti accorsi ad ammirare le splendide opere del maestro Dimitri e degli altri artisti, rimasti strabiliati in particolare dal dipinto realizzato dal vivo per l’occasione intitolato ‘U Cristu Longu’, dedicato alla processione del Cristo Lungo che ogni anno si svolge al Borgo.

“Siamo veramente onorati – dichiara il sindaco Alessandro Portaro – di ospitare la mostra del maestro Dimitri e degli altri artisti della Scuola Coloristica Siciliana a Castroreale. L’attenzione nei confronti del Borgo di un così importante esponente dell’arte contemporanea ci rende fieri della nostra identità e ci spinge ad andare sempre più avanti nelle attività promozionali del al di là del risultato che sarà divulgato nei prossimi giorni nell’ambito della competizione – Il Borgo dei Borghi 2018 – trasmessa dalla trasmissione Kilimangiaro di Rai Tre. Abbiamo messo insieme alla Pro Loco, all’associazione Proposta Turistica 3.0 il massimo dell’impegno per valorizzare il Borgo e sappiamo che sono stati tanti i turisti arrivati in questo periodo. Il valore unico del nostro Borgo è rappresentato dalle nostre bellezze paesaggistiche, dai nostri beni architettonici, dai nostri musei e la mostra del maestro Dimitri arricchisce ancora di più la nostra offerta culturale. Ringraziamo inoltre molto il maestro per la splendida opera donata che rappresenta, impressa su tela in modo magnifico, la processione del Cristo Lungo. Dopo la mostra, l’opera sarà posizionata all’interno del Palazzo Comunale dove i visitatori potranno continuare ad ammirarla”.

Soddisfatta anche la presidente della Pro Loco Artemisia Maria Miano che sottolinea: “E’ stato splendido ospitare qui il maestro per una giornata e vederlo realizzare dal vivo una sua opera. La sua bravura e la sua spontaneità ci hanno strabiliato, vederlo con passione e competenza creare davanti a noi questo quadro è stato magnifico”.

D’accordo anche la professoressa Mariella Sclafani che ha rimarcato: “Salonia a colpi di spatola è riuscito ad emozionarci, vedere come lui e l’artista Monachino, hanno portato a termine quest’opera è stata un’esperienza unica. Tra gli splendidi colori e trasparenze del dipinto è possibile scorgere in evidenza il Cristo Lungo, alle spalle il Duomo, il campanile e tutto attorno la folla che accompagna la processione, una rappresentazione fedele della manifestazione religiosa. In ogni momento il maestro ha saputo creare e aggiungere nuovi elementi, posizionandoli nel modo giusto pur non avendo mai visto la processione, solo con l’originalità e la potenza del colore è riuscito a creare nell’opera storie di vita, emozioni e a far rivivere la processione nei nostri cuori”.

“Questo evento – spiega Antonio Sapienza – apre le manifestazioni pasquali al borgo. E’ stato importante ospitare un’artista di fama internazionale come il maestro Salonia che sicuramente richiamerà molti visitatori. Stiamo continuando il nostro lavoro per la promozione di Castroreale che per la posizione all’interno della zona tirrenica del messinese, può diventare punto di riferimento di itinerari turistici, volano di crescita e sviluppo per un turismo culturale d’eccellenza”.

Enrico Munafò del Museo della moto di Castroreale infine si è detto affascinato della passione con la quale il maestro riesce a trasmettere l’arte alle persone coinvolgendole con la sua allegria e competenza.

Il maestro Dimitri Salonia e l’artista Lidia Monachino commossi hanno commentato: “Siamo felici di aver realizzato quest’opera ed averla donata al Comune perché ci siamo resi conto dell’attenzione che questa amministrazione, la Pro Loco e l’associazione Proposta Turistica 3.0 hanno per il Borgo che si presenta accogliente, pulito, capace di attrarre turismo e davvero splendido per le opere architettoniche, artistiche ed anche per i fantastici paesaggi. Quello che colpisce di più però è il calore umano delle persone che amano questo paese e lo trasmettono ai visitatori”. Ad accogliere i visitatori all’entrata della Pro Loco dove si trova la mostra, una serie di ombrelli colorati che per una giornata hanno ‘colorato’ il paese sottolineando la presenza della mostra della Scuola Coloristica. Nasce nel 2012 dal Portogallo, e precisamente ad ‘Agueda, questa stravagante idea di colorare le strade cittadine con “ombrelli fluttuanti”, che oltre a rendere le strade ombreggiate per far fronte alle aride giornate estive, creano delle vere e proprie opere d’arte all’aperto.

La Mostra in questo periodo sarà una tappa d’eccellenza delle esclusive visite guidate al guidate al Borgo, organizzate e coordinate da Proposta Turistica 3.0, dalla Pro Loco Artemisia, dall’Associazione Artemisia, dal Circolo Alzavalvola e da Amiamo Castroreale in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Le visite si effettueranno su prenotazione in giorni ed orari prefissati. Info contattando il numero 347 9711320 oppure sulla pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/CastrorealeBorgoDeiBorghi2018/