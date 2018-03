Casinò: ‘Special Night Lives’ sabato al Seven di Campione d’Italia

27 marzo 2018 22:01

Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Appuntamento con ‘Special Night Lives’ sabato 31 marzo al ristorante Seven, al settimo piano del Casinò Campione d’Italia. La serata vedrà protagonista – a partire dalle ore 20 – Natasha Bargna, in arte Naturelle. Padre canturino, madre del Burundi: vocalist per metà lariana, Naturelle coltiva la black music con gli esiti appassionati di una voce particolarmente intensa capace di un repertorio che spazia dal soul al pop tramite la musica dance. L’evento è organizzato in collaborazione con MilanoShow.