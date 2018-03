La Casa delle Donne di Viareggio in vendita come il Cirs di Messina: solidarietà del presidente Celi

29 marzo 2018 19:37

Solidarietà del presidente di Maria Celeste Celi per un’analoga struttura che come quella di Messina rischia di chiudere, nonostante una petizione che ha raccolto 10 mila firme

La casa delle donne di Viareggio a rischio come quella del Cirs di Messina. Arriva la solidarietà della presidente dell’associazione messinese, Maria Celeste Celi, ad Ersilia Raffaelli, che gestisce il centro, l’unico della Versilia.

La Casa della cittadina toscana è ufficialmente in vendita nonostante la consegna di 10mila firme su change.org, le varie proteste, manifestazioni e appelli da parte di cantanti famose come Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.

Si tratta, come per la Casa Famiglia “La Glicine” di Messina, di punti di riferimento per quelle centinaia di donne che ogni anno bussano alla porta del Centro per avere un sostegno gratuito e costante, un luogo protetto in cui iniziare un lavoro su loro stesse o sfuggire alle violenze.

L’Ipab proprietaria dell’immobile di Messina ha deciso di mettere in vendita e il Cirs ha lanciato una campagna di sensibilizzazione chiedendo aiuto finalizzato all’acquisto della struttura attiva ormai da trent’anni.