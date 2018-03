Carta d’identità elettronica: a Messina oltre un mese di attesa per la consegna

20 marzo 2018 09:41

Il Comune di Messina si adegua alle direttive del Ministero dell’Interno per il rilascio della Carta d’Identità elettronica, ma il servizio stenta a decollare: oltre un mese di attese per la consegna della nuova tessera

Già da diversi mesi anche il Comune di Messina si è adeguato alle direttive del Ministero dell’Interno per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica che, come è noto, oltre a contenere più informazioni, consentirà di accedere più agevolmente in futuro anche ad altri importanti servizi (pagamento diretto di bollette, multe, bolli auto, ticket sanitari ecc.). ”Ebbene- scrive il consigliere Liberi Gioveni- dopo un naturale periodo di rodaggio o di assestamento che ha anche comportato file e disorientamento fra i cittadini frutto della novità sia per gli stessi utenti sia per lo stesso personale operante negli uffici, oggi, a parere dello scrivente, il servizio dovrebbe essere svolto con più regolarità, pur mantenendo la stessa procedura che prevede, da parte degli interessati, la prenotazione telefonica. Invece non sembra essere affatto così! Anzi- specifica il consigliere- mi giungono parecchie lamentele da parte dei cittadini (alcuni dei quali anche con esigenze particolari di dover rinnovare con urgenza il proprio documento per le più disparate finalità) di lunghissime attese fra il giorno della prenotazione e quello fissato dal personale per la presentazione allo sportello da parte degli interessati, arrivando anche persino a 1 mese e mezzo di attesa“. Pertanto il consigliere comunale interroga il sig. sindaco e il sig. assessore al fine di conoscere: i motivi che rallentano in modo evidente il prezioso servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica; se intendano provvedere al miglioramento del servizio attraverso; una migliore organizzazione dello stesso; il potenziamento del personale addetto.