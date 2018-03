Capo d’Orlando: torna a riunirsi il Consiglio Comunale

16 marzo 2018 21:40

Martedì 20 marzo torna a riunirsi il Consiglio Comunale a Capo d’Orlando

Sono 11 gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria dal Presidente Carmelo Galipò per martedì 20 marzo alle ore 18.30. Nel dettaglio:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (su proposta del Presidente del C.C.);

2. Interrogazioni;

3. Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali, di parte corrente con forme di democrazia partecipata(su proposta del Sindaco);

4. Designazione componenti comitato di gemellaggio(su proposta del Sindaco);

5. Mozione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Comunale, per l’istituzione di stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa” riservati, gratuitamente, alle donne in stato di gravidanza o con prole neo natale al seguito e per l’individuazione di posti

auto riservati, presso uffici pubblici, luoghi di cura o ad essi correlabili nonché nelle vicinanze di supermercati, bar, negozi per l’infanzia, ecc.(primo firmatario consigliere Trifilò);

6. Istituzione dello “Sportello Donna on line” ed approvazione del relativo “Regolamento”, al fine di promuovere le finalità statutarie e regolamentari del Comune di Capo d’Orlando e della Commissione comunale Pari Opportunità, istituita con

deliberazione di C.C. n. 15 del 30 aprile 2013 e con successive determinazioni sindacali n.16 del 06/06/2013(primo

firmatario consigliere Trifilo’);

7. Mozione costituzione ufficio intersettoriale raccolta rifiuti(primo firmatario consigliere Micale);

8. Approvazione regolamento gestione della biblioteca comunale deliberato con atto di Giunta Municipale n.149 del 21.07.2017(su proposta del Sindaco)

9. Istituzione della figura del “Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (GA.D.I.A.)” e approvazione del relativo schema di regolamento della città di Capo d’Orlando(su proposta del Sindaco);

10. Mozione ,ai sensi dell’art.28 del vigente regolamento Comunale ,su istituzione “Osservatorio permanente per il turismo”(primo firmatario consigliere Gazia);

11. Mozione, atto di indirizzo per agevolazioni dalla “Carta famiglia “ con decreto ministeriale del 20 settembre 2017 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 09 gennaio 2018 (primo firmatario consigliere Trifilò);