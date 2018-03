Caos spie russe: Usa e Ue contro Mosca espulsi decine di diplomatici russi, anche in Italia

26 marzo 2018 22:07

Caos spie russe, Usa e Ue contro Mosca espulsi decine di diplomatici russi

Donald Trump ha ordinato l’espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle per la vicenda della spia russa avvelenata in Gran Bretagna. Tra i 60 funzionari russi espulsi anche 12 che sono state identificate come “funzionari dell’intelligence” che hanno prestato servizio presso le Nazioni Unite a New York. “Come seguito” di quanto deciso al vertice Ue della settimana scorsa, in risposta all’attacco di Salisbury “oggi già 14 Stati membri hanno deciso di espellere diplomatici russi”, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, spiegando che “altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane”.