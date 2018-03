Camera: per Fico primo giorno a Napoli da presidente

25 marzo 2018 14:31

Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all’hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco l’importante traguardo politico raggiunto.

Per Fico quindi una giornata per riordinare le idee, prima di tornare a Roma per gli altri adempimenti di inizio legislatura, che culmineranno giovedì con l’elezione dell’Ufficio di presidenza.

Invece domani in Campania arriverà Beppe Grillo, che sarà al Tribunale di Aversa per una causa nata da una querela presentata da Gianroberto Casaleggio nei confronti di Angelo Ferrillo, fondatore dell’associazione Terra dei fuochi ed ex esponente Cinquestelle.