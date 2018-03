29 marzo 2018 13:05

(AdnKronos) – In ambienti M5S fanno notare che i 5 Stelle disponevano dei numeri per eleggere anche un secondo vicepresidente in quota M5S, ma i grillini hanno deciso di votare la sola Spadoni per consentire al Pd l’elezione di un vicepresidente, nel rispetto delle prerogative parlamentari.