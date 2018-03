Camera: in M5S ballottaggio Spadoni-Brescia per vicepresidenza

29 marzo 2018 08:33

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ ballottaggio, nel M5S, tra Maria Edera Spadoni e Giuseppe Brescia per la carica di vicepresidente della Camera. Stamani i deputati 5 Stelle dovranno votare e scegliere tra Brescia, pugliese di Bari, molto vicino a Roberto Fico, e Maria Edera Spadoni, dimaiana della prima ora e grande amica del capo politico del M5S, tant’è che nel settembre 2015 Di Maio ha celebrato le sue nozze.

“Nella votazione di ieri per l’individuazione dei nostri candidati alla carica di vicepresidente della Camera – si legge nella mail di convocazione delle votazioni firmata dalla capogruppo Giulia Grillo, in possesso dell’Adnkronos – i colleghi Giuseppe Brescia e Maria Edera Spadoni hanno riportato 35 voti ciascuno. Ho pertanto ritenuto opportuno indire un turno di ballottaggio per schede tra i due candidati, che si terrà domani mattina prima della seduta. La chiama inizierà a partire dalle ore 9 nella sala Tatarella presso il Palazzo dei gruppi parlamentari. Cercate di spargere la voce tra tutti i colleghi al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile al ballottaggio”. Nella mail sono allegate le schede biografiche dei due candidati.