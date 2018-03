Camera: finora registrati 176 deputati

20 marzo 2018 18:57

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Sono 176 finora i deputati che hanno concluso le operazioni di registrazione di inizio legislatura: il rilascio della firma autografa, l’elenco dei dati anagrafici, la realizzazione della foto che finirà nella scheda per il sito Internet e nel facciario, il ritiro del tesserino necessario, tra l’altro, per votare in Aula, e del codice di attivazione dei servizi informatici.

Un numero di arrivi in linea con la precedente legislatura ma in un tempo minore, visto che questa mattina le operazioni sono iniziate alle 12 e non come cinque anni fa di primo mattino.