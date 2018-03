Caldo incredibile al Sud, in Calabria ed in Sicilia sembra estate con temperature molto alte in piena notte: sarà un’alba infuocata [DATI]

17 marzo 2018 01:00

E’ una notte di caldo incredibile al Sud Italia e soprattutto in Sicilia, con temperature tipiche dei giorni più caldi dell’estate. Siamo, però, a metà marzo. Gli ultimi rilevamenti registrati alle 00:30, quindi in piena notte, sono di addirittura +27°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Torregrotta, Brolo e Piraino, +25°C a Pace del Male e Castroreale, +23°C a Patti, Castelbuono, Naso e Falcone, +22°C a Sciacca, Termini Imerese, Corleone e Marineo, +21°C ad Agrigento e Comiso, +20°C a Calatafimi, Cefalù e Mazara del Vallo.

Fa molto caldo anche in Calabria, Campania, Puglia e persino nel Lazio e nelle Regioni Adriatiche, dove alla stessa ora abbiamo +21°C a Reggio Calabria, +18°C a Capo Palinuro, +16°C a Brindisi, +15°C a Bari, Taranto, Lecce, Salerno, Molfetta, Monopoli e Gallipoli, +14°C a Napoli, Foggia, Barletta e Cerignola, +13°C a Roma, +12°C a Pescara e Ancona.

Come possiamo osservare nella mappa a corredo dell’articolo, le temperature aumenteranno ulteriormente per tutta la notte fino a un’alba davvero infuocata. I +30°C che sono stati sfiorati nel pomeriggio di ieri in Sicilia, potrebbero clamorosamente essere raggiunti nelle prime ore di Sabato 17 Marzo. Soltanto nel pomeriggio le temperature inizieranno a diminuire, pur rimanendo miti per tutto il weekend nelle Regioni meridionali dove anche la prossima settimana non farà certo particolarmente freddo, se non per poche ore tra Giovedì 22 e Venerdì 23 e comunque con temperature tipicamente marzoline, senza alcun eccesso di gelo. E pensare che c’è ancora chi parla di “Burian Bis”… Sì, il Burian al contrario. Quello che arriva dall’Africa!

