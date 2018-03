Calcio: Padova, carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri (2)

16 marzo 2018 17:50

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini hanno consentito di accertare che gli scontri erano stati preordinati, in virtù del fatto che i tifosi del Mantova erano giunti sul luogo dei disordini con mezzi appositamente noleggiati e tutti i responsabili dei disordini andavano via subito dopo senza assistere all’incontro di calcio in programma.

I soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente originari della provincia di Padova e di quella di Mantova e che hanno un’età compresa tra i 22 anni e i 49 anni, sono indagati per rissa, danneggiamento aggravato in concorso e possesso di strumenti destinati all’offesa in occasione di manifestazioni sportive.

Gli stessi saranno anche proposti per l’adozione di provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO.