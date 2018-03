Calabria: a Serra San Bruno progetto PAC, musica con mamma e papà

20 marzo 2018 10:34

A Serra San Bruno si è svolto il progetto musicale PAC Calabria, che ha visto la partecipazione di professori, allievi e genitori

Si è tenuta, lo scorso 17 marzo, una giornata ricca d’incontri didattici e musicali ad opera dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” , nell’ambito del progetto “Grandi Festival Serre in Musica” PAC Calabria Azione 3 tipologia A (progetto cofinanziato dalla Regione Calabria e dalla Onlus “Delecta Iter”). Nel cuore del centro storico della cittadina della Certosa, presso Palazzo “Chimirri”, a partire dalle ore 10.00 si sono tenuti i primi incontri didattici a cura del percussionista Cosentino Prof. Simone Ritacca che ha coinvolto studenti provenienti dalle classi di percussione del Mascagni di Serra, San Nicola da Crissa e Fabrizia. A seguire, nel primo pomeriggio un breve convegno sul tema “ i luoghi della cultura in Calabria” tenuto dalla Dott.ssa Nicole Amato (storica dell’arte) e curata dalla Prof.ssa Erminia Baffa Trasci ( Insegnante di letteratura) che hanno tracciato un ritratto storico dei luoghi che ospitano gli eventi musicali nelle Serre, come ad esempio lo stesso “Palazzo Chimirri” e alcune delle piazze del centro storico di Serra.

Alle ore 16.30 sono iniziati i laboratori musicali “preparare uno spettacolo musicale”, il laboratorio è stato curato dai docenti Simone Ritacca, Domenico Arena (insegnante di Chitarra IMPM) e Luca Amato (direttore artistico di “Grandi festival Serre in Musica”), a prendervi parte non solo gli allievi, ma soprattutto i genitori che si sono rivelati parte integrante del laboratorio partecipando attivamente e sorprendendo positivamente i tre didatti che in seno a questo progetto sperimentano tecniche didattiche innovative volte a migliorare l’apprendimento musicale. La giornata, si è conclusa con l’applauditissimo concerto di gala tenuto dal “Duo Chitarra e Flauto” con Domenico Arena e Celeste Satriano, e con la partecipazione straordinaria di due allieve della classe di Canto cui Aurora Crisafulli e Graziella Maiolo provenienti da Cassari di Nardodipace (VV) Il Prossimo laboratorio è previsto per giovedì 22 marzo presso l’auditorium “San Nicola” a San Nicola da Crissa a cura del Direttore dell’Istituto Mascagni il M° Maurizio Augruso che tratterà sulla Banda Musicale.