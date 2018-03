13 marzo 2018 23:25

Calabria: su Rai2 la serie “Lo squadrone. Dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta”

S’intitola “Lo Squadrone. Dispacci dalla guerra di ‘ndrangheta” la serie televisiva in quattro puntate che andrà in onda da mercoledì 21 marzo, in seconda serata, su Rai2. Gli episodi, da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, raccontano uno spaccato reale dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata condotta dallo squadrone ma anche sui singoli uomini, sul loro privato e sulle motivazioni più intime che li spingono.