Calabria: dichiarazioni di Marziale sull’elezione del presidente della Commissione Riforme

20 marzo 2018 11:28

Il Garante Antonio Marziale fa delle dichiarazioni in merito all’elezione di D’Agostino a presidente della Commissione per le Riforme

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in una dichiarazione, si congratula “con il consigliere regionale Francesco D’Agostino per la sua elezione alla carica di presidente della Commissione per le Riforme. La sua elezione – dice Marziale – mi spinge a sperare nella possibilità di poter semplificare l’azione del Garante, giacché la figura è ancora istituzionalmente ingessata entro i parametri della legge istitutiva, che certamente abbisogna di qualche revisione allo scopo di rendere il lavoro più fluido a beneficio delle impellenti richieste riguardanti casi urgenti di piccolini in difficoltà. D’Agostino, d’altro canto, è il consigliere regionale che maggiormente, ininterrottamente, supporta la quotidianità dell’ufficio del Garante sin dall’insediamento, e questo legittima pienamente le mie aspettative”.