Calabria, dal Garante Marziale un pensiero a Fabrizio Frizzi dopo la sua scomparsa

26 marzo 2018 11:50

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in Calabria Antonio Marziale, ricorda Fabrizio Frizzi a seguito della sua scomparsa e rivolge un pensiero alla famiglia

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale, ricorda con queste parole Fabrizio Frizzi: ”É stato al mio fianco nella battaglia per una televisione a portata dei bambini, delle famiglie, condividendo e agevolando il percorso che ha portato al varo della Legge Tv e Minori. Non ha mai dimenticato il suo esordio proprio in contenitori dedicati ai bambini e mi ripeteva spesso “proprio io non potrei mai tradirli”. È stato per me un alleato ed un testimone credibile – continua Marziale – di come si possa e si debba entrare nelle case, attraverso il video, con delicatezza e rispetto. Ma, è stato soprattutto un amico sincero e buono. Mancherà davvero tanto. Sono vicino alla famiglia – conclude il Garante – alla moglie Carlotta e stringo a me in un abbraccio ideale la sua piccola e adorata Stella”.