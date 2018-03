Grande doppietta della Calabria al Trofeo delle Regioni

30 marzo 2018 17:42

Gli atleti della Calabria ottengono la seconda vittoria consecutiva al Trofeo delle Regioni, dopo la Valle D’Aosta battuto anche il Molise

Bis in scioltezza per la selezione Calabria che dopo aver travolto la Valle D’Aosta all’esordio firma una “doppietta” da urlo nella gara giocata al mattino contro Molise. Al PalaFamila, in occasione della seconda giornata del Trofeo delle Regioni “Cesare Rubini” i “2004” calabresi giocano una gara tutta concentrazione e canestri. Primo quarto al passo per il Molise, avversario incontrato da Giovinazzo e compagni durante il percorso di preparazione all’evento nazionale. Sin dalle ultime battute della prima frazione, Freno e soci prendono il controllo della gara con giocate in velocità. La tecnica dei calabresi fa la differenza con un “mega” parziale aperto tra primo e secondo periodo che chiude praticamente i giochi ed apre un divario incolmabile tra le due giovani formazioni. Doppie cifre per il top scorer Angelo Messina(21), Capitan Agosto(12) ed il regista Ziino ma è il collettivo, in crescita e sicuramente migliore rispetto alla giornata d’esordio a fare la differenza. La sfida termina 42 a 71 con un bagaglio importante di canestri per i ragazzi allenati da Giuseppe Cotroneo e Fausto Scerbo. Sul medesimo campo, la selezione affronterà alle ore 9 di sabato 31 Aprile i pari-età dell’Abruzzo. Alle ore 15 del 30 Aprile,invece, è previsto l’esordio della selezione femminile contro la Valle D’Aosta.

Molise-Calabria 42-71

(14-25,6,25,11-14,11-7)

Molise:Bozza 11,Cicchetti 6, Del Grande 4,Di Carlo 6, Di Pasquale 2,Ciangi 4,Cistullo, D’Angelo 3,Fasciano 1,Giangiobbe,Marinucci,Petrella 5.Alll Valente Ass. Di Lembo

Calabria:Ziino 10,Agosto 12,Scarfò 9, Messina 21,Tiberi 2,Sontuoso, Giovinazzo,Barilà 2,De Rito 2,Freno 2,Campolo 7,Simonetti 4.All Cotroneo Ass Scerbo