Calabria: dal Coordinamento Acqua Pubblica la replica al Presidente Oliverio

28 marzo 2018 11:20

Il Coordinamento Acqua Pubblica della Calabria fa una decisa e diretta replica in merito alle dichiarazioni del presidente della Regione Mario Oliverio sull’impegno per la gestione dell’acqua nel territorio

Questa la replica sottoscritta dal Coordinamento in merito alla gestione dell’acqua e indirizzata al Presidente della Regione Oliverio: “Accogliamo con piacere le esternazioni del Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio circa il suo impegno per la gestione pubblica dell’acqua. Proprio ieri, infatti, Oliverio ha affermato con forza che: “Sulla gestione pubblica del servizio idrico calabrese non ho avuto alcuna esitazione ad essere un promotore e tra i più attivi sostenitori del referendum contro la privatizzazione” e ancora “L’impegno per la gestione pubblica ho voluto fosse, inoltre una priorità del programma su cui alle elezioni ho registrato la fiducia dei calabresi per governare la Regione”. In questi anni siamo stati probabilmente distratti da tante altre importanti questioni, ma non ci sovviene lo straordinario impegno del nostro Presidente per l’acqua pubblica! E, sebbene Oliverio abbia sottoscritto, nel 2013, la nostra proposta di Legge Regionale di Iniziativa Popolare, volta a pubblicizzare il servizio idrico in linea con la vittoria referendaria del 2011, negli ultimi tre anni e mezzo di governo regionale non si è segnato alcun apprezzabile cambio di passo. Anzi, quella proposta, sottoscritta da oltre undicimila calabresi, è stata cassata senza una minima discussione in Consiglio mentre la legge approvata lo scorso anno non chiude affatto ad eventuali privatizzazioni. Il fatto che sia stata istituita l’assemblea dei 40 sindaci dell’Autorità Idrica Calabrese (AIC) – tra l’altro giusto in tempo per non essere commissariati dall’ARERA – non garantisce nulla riguardo ai futuri scenari di gestione pubblica del servizio idrico integrato regionale. Di questo aspetto si è subito reso conto il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci, convinto privatizzatore fin dagli anni ’90 e “collega” di partito del presidente Oliverio. Oliverio, la sua Giunta ed il Pd dissentono da Iacucci? Lo dimostrino con fatti ai calabresi!”