12 marzo 2018 22:15

Calabria, Comitato Ambientale Presilano: “ma il dipartimento è per la tutela dell’ambiente o degli inquinatori?”

“Siamo basiti per l’ennesima perla partorita dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, che non si smentisce nella ricerca di ogni soluzione utile per far riaprire impianti con impatto ambientale inaccettabile. Il Dipartimento, non contento per aver suggerito a MiGa come “far finta” di risolvere i problemi di impatto ambientale, dispone la riapertura dell’impianto/discarica senza aver prima approntato un sistema di misurazione delle emissioni odorigene. Scopriamo, infatti, che il Dipartimento ha predisposto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio delle emissioni odorigene. Quando sarà individuata la società, disponibile e in grado di effettuare il rilevamento, serviranno almeno 14 mesi di tempo prima di poter tirare le somme e avere la certezza che dall’impianto vengono diffuse emissioni odorigene. Nel frattempo sarà garantito all’imprenditore un cospicuo guadagno, di utilizzare fino al limite della capacità la discarica e di intossicare per un altro anno e mezzo i cittadini della Presila. Sia chiaro che non siamo disposti a tollerare questo tipo di prese in giro. L’autorizzazione è stata rilasciata alla MiGa senza aver effettuato uno studio serio di impatto ambientale, tanto è vero che il Dipartimento è dovuto intervenire più volte per aggiungere prescrizioni che potessero limitare i danni. Siamo convinti che l’impianto non possa aprire se prima non viene effettuato uno studio serio, che tenga conto soprattutto del movimento delle masse d’aria, spiegando come mai ogni più piccolo cattivo odore venga recepito dagli abitanti dei comuni limitrofi “. Lo ha scritto in una nota stampa il Comitato Ambientale Presilano.

“Siamo determinati a non fare un solo passo indietro. Vogliamo continuare a respirare l’aria salubre degli ultimi mesi e non permetteremo l’apertura dell’impianto grazie ai giochi di prestigio del Dipartimento Ambiente. La Regione non si azzardi ad utilizzare un impianto illegale, come hanno anche chiesto i Sindaci della Presila al Governatore Oliverio“, conclude.