Droga in Calabria, in manette due uomini per traffico di cocaina [DETTAGLI]

13 marzo 2018 09:48

In manette due uomini in Calabria per traffico di cocaina: uno dei due, nemmeno una settimana prima di questo episodio, aveva finito per espiare una pena detentiva di anni cinque sempre per vicende legate a traffici di droga

Nei giorni scorsi i Baschi verdi del gruppo di Catanzaro hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti, originari di San Leonardo di Cutro (Kr), sorpresi nell’atto di trasportare in auto due involucri contenenti complessivi grammi 106 di cocaina. L’attività espletata dalle Fiamme Gialle, che si inquadra nel costante controllo economico del territorio, effettuato anche ai fini di prevenire gli illeciti traffici di sostanze stupefacenti, ha consentito di individuare e fermare due persone, già note alle Forze dell’Ordine, mentre a bordo di un’utilitaria si trovavano a percorrere la Statale 106 Ionica nel comune di Belcastro (Cz). Il congruo quantitativo di cocaina, la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato somma pari a ad euro 30.000,00 è stata posta in sequestro dai finanziari e per i due cutresi, pertanto, si sono aperte le porte del carcere di Catanzaro. Un particolare degno di nota è il fatto che uno dei due soggetti, nemmeno una settimana prima di questo episodio, aveva finito per espiare una pena detentiva di anni cinque sempre per vicende legate a traffici di droga.