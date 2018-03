Reggio Calabria: il CIFAP celebra la Festa della Donna

8 marzo 2018 21:46

Quest’oggi sono tante le Associazioni e Istituzioni che hanno celebrato la Giornata Internazionale della Donna. La figura della Donna continua ad essere, ancora oggi, oggetto di diverse discriminazioni e violenza. L’idea era quella di attivare delle azioni positive in favore delle Donne e fornire un servizio di Ben-ESSERE a chi solitamente non si concede tempo per SÉ. L’iniziativa si è concretizzata qui e ora presso l’Associazione San Camillo Onlus e il Centro Margherita Antiviolenza. Questa giornata si è realizzata grazie alla disponibilità del nostro Ente e soprattutto grazie a una classe di Estetiste Professionali già in possesso di Qualifica e frequentanti un terzo anno di corso SPECIALIZZANTE. Il CIFAP ha voluto celebrare a modo suo questa giornata. CIFAP dal punto di vista della formazione è una realtà oggettiva e tangibile sin dal 1979. E’ un ente con un’ampia offerta formativa che, a partire da una precisa intenzionalità educativa, propone e sviluppa percorsi formativi con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e coinvolgenti, volti alla piena valorizzazione della persona e all’acquisizione di competenze professionalizzanti.