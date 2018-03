A Catanzaro il primo incontro che da il via al ciclo sulla nuova letteratura calabrese

21 marzo 2018 12:24

Lanciato in Calabria un ciclo di iniziative sul tema della letteratura calabrese, il primo incontro in programma il 26 marzo a Catanzaro

Lunedì 26 marzo 2018 prenderà il via un programma d’iniziative promosse dalle Presidenza della Giunta regionale sul tema della nuova letteratura calabrese che sta attraversando un momento di grande produzione culturale. La prima iniziativa, in programma per le ore 10,30 , presso la sala oro della Cittadella regionale di Catanzaro è dedicata allo lo scrittore Gioacchino Criaco che presenterà il libro “La maligredi” con la partecipazione di Filippo Veltri, Aldo Varano e Paride Leporace. Sarà presente il Presidente della Giunta regionale on. Mario Oliverio. Il libro racconta una pagina importante della storia calabrese alla fine degli anni Sessanta: la crescita e la maturazione dei ragazzi di Africo, la lotta delle gelsominaie, il contrasto alla mafia, il ruolo delle donne calabresi. Seguiranno nelle prossime settimane e mesi incontri con altri scrittori e giornalisti, che con le loro opere, da diverse ottiche culturali, raccontano la Calabria. fornendo un’immagine nuova e diversa della nostra terra.. L’idea è di utilizzare la sede regionale come luogo di cultura, di incontro e dibattiti, di approfondimento di temi legati alla realtà economica e sociale della regione.