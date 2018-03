Calabria, tragedia in mare: barca si rovescia, muore avvocato di 55 anni [NOME e DETTAGLI]

Era uscito in barca con due amici ma il natante, a causa delle avverse condizioni del tempo, si e’ ribaltato e l’uomo e’ morto. Nicola Gallo, di 55 anni, avvocato di Corigliano Calabro, ha tentato, invano, insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, ma colto da malore, non ci e’ riuscito. I due amici accortisi che il 55enne non si muoveva l’hanno comunque portato a riva ed hanno chiamato il 118. A nulla e’ valso l’intervento dei medici che non sono riusciti a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera.