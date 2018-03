Calabria: ecco quando si riunirà la nuova assemblea regionale del PD

16 marzo 2018 22:37

L’assemblea regionale del PD Calabria si riunirà il prossimo 26 marzo

L’assemblea regionale del Pd Calabria si riunirà il prossimo 26 marzo alle ore 16 al “Grand hotel Lamezia” a Lamezia Terme, per avviare il percorso congressuale che condurrà il partito all’elezione del nuovo segretario regionale. “La scelta della data del 26, rispetto a quella inizialmente indicata del 19 – spiega Peppino Vallone, presidente dell’assemblea – nasce dalla necessità di garantire la più ampia partecipazione a un appuntamento di grande importanza per il futuro del Pd Calabria. Numerosi circoli della regione sono impegnati in riunioni e assemblee, così come sollecitato dal segretario reggente Maurizio Martina in direzione nazionale; la prossima settimana inoltre coincide con l’inizio dei lavori parlamentari e, su tutto, giudico importante accogliere le precise sollecitazioni che da più parti mi sono pervenute a garantire una congrua tempistica che consenta a tutti i componenti dell’assemblea di effettuare le giuste e necessarie valutazioni politiche, in funzione dell’importante ordine del giorno che sarà discusso. L’assemblea, infatti, dovrà procedere alla convocazione del congresso. Nei giorni successivi, invece, toccherà alla direzione regionale procedere, nel rispetto delle diverse sensibilità del partito e in modo collegiale, alla nomina di una commissione che stili le regole congressuali e accompagni il partito alla celebrazione del congresso”.