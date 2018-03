Calabria: Angela Acordon a Roma per lasciare un’opera rappresentativa dell’archeologia calabrese

15 marzo 2018 17:29

Angela Acordon a Roma per lasciare un’opera rappresentativa dell’archeologia calabrese

Venerdì 16 marzo 2018, nel corso dell’incontro Musei italiani – Sistema nazionale, organizzato dalla Direzione generale Musei del MiBACT, che si terrà a Roma dalle ore 16.30 alle ore 20.00, presso l’Aula Ottagona (Planetario) delle Terme di Diocleziano, Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria, racconterà e condividerà la sua esperienza lasciando in esposizione al Planetario un’opera rappresentativa dell’archeologia calabrese. L’iniziativa, secondo appuntamento di un ciclo di incontri, ha la finalità di promuovere il patrimonio museale del nostro Paese e di mettere in sinergia tutti i musei italiani, da quelli statali ai privati, in una rete più ampia capace di creare maggiore impulso e operatività.ì