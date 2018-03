File ai Caf del Sud per il “reddito di cittadinanza”, Gasparri: “è il risultato del grande inganno del Movimento 5 Stelle”

8 marzo 2018 17:37

Maurizio Gasparri (Fi) sulle file ai Caf per il “reddito di cittadinanza”

”Il grande inganno del reddito di cittadinanza è servito. I 5Stelle hanno ottenuto consensi al Sud perché hanno illuso i cittadini propagandando una misura di assistenza che è un grande bluff. In Puglia soprattutto, leggiamo di situazioni incredibili che si stanno verificando in queste ore, addirittura con file ai Caf per richiedere il reddito di cittadinanza. Ma sembra che questa voce sia anche la più ricercata sui motori di ricerca della rete internet“. Lo dichiara Maurizio Gasparri (Fi). “Ecco -aggiunge- chi sono i grillini: degli irresponsabili che stanno giocando con la disperazione soprattutto di tanti giovani che hanno bisogno di lavorare, non di starsene a casa aspettando uno stipendio che non avranno mai”. “Di Maio dovrebbe vergognarsi -prosegue- per aver alimentato aspettative irrealizzabili e per aver puntato a mortificare il Mezzogiorno con misure assistenziali che lo ridurrebbero alla paralisi. Altro che sviluppo. Altro che lavoro. Altro che futuro. E chi aspetta il reddito di cittadinanza apra gli occhi. I 5Stelle sono un bluff e il reddito di cittadinanza non ci sarà mai”.