Burrasca e mareggiate, è allerta

16 marzo 2018 18:41

Roma, 16 mar. – (AdnKronos) – Weekend di maltempo con perturbazioni al Centro-Nord, venti di burrasca al Sud e possibili mareggiate. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Domani al Centro Nord persisterà un quadro meteorologico di tempo perturbato per l’avanzamento sul bacino del Mediterraneo di una struttura depressionaria di origine atlantica. Contestualmente dal Nord- Africa confluiranno verso l’area ionica intense correnti nei bassi strati, apportando un deciso rinforzo della ventilazione meridionale sulle zone più meridionali della nostra penisola.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, venti di burrasca meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, sulla Puglia meridionale e localmente sui settori ionici della Calabria. Si segnalano, infine, possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, allerta gialla sui bacini di Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo occidentale e Toscana. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.