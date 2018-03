Bouygues: acquisisce attività industriali Alpiq per 850 mln franchi

26 marzo 2018 08:08

Roma, 26 mar. (AdnKronos/ats) – Alpiq vende le sue attività industriali, che comprendono InTec e il gruppo tedesco Kraftanlagen, alla società francese Bouygues Construction per 850 milioni di franchi. La transazione dovrebbe essere portata a buon fine nel secondo semestre 2018, se otterrà il via libera dalle autorità di vigilanza sulla concorrenza svizzera ed europea. “Tenuto conto della situazione difficile della produzione svizzera sul mercato libero, Alpiq non ha attualmente i mezzi finanziari per proseguire lo sviluppo delle attività di servizio e di ingegneria”, spiega l’azienda in una nota. Con questa vendita, Alpiq “genera un plusvalore per il gruppo e rafforza così la sua attività principale”, prosegue il comunicato.