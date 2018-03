Bordignon d’argento

30 marzo 2018 22:08

Bucarest, 30 mar. (AdnKronos) – Giorgia Bordignon conquista l’argento agli Europei di sollevamento pesi di Bucarest. L’azzurra è stata protagonista di una straordinaria battaglia sulla pedana del Complesso Olimpico ‘Roman Izvorani’, al termine della quale ha dovuto cedere all’avversaria svedese Patricia Strenius che si è aggiudicata il gradino più alto del podio con un totale di 230 kg.

Bordignon riesce ad avere la meglio sulla svedese nello strappo, vincendo la medaglia d’oro con una straordinaria progressione di 97, 100, 102 kg, mentre la Strenius si è fermata a 99. Nello slancio poi le due atlete entrano entrambe in gara a quota 122 con l’azzurra che tenta l’allungo a 126 ma non le riesce la fase di spinta, dove piega i gomiti. La seconda prova riesce invece alla Strenius che con 4 kg più dell’italiana colma il gap accumulato nello strappo e si piazza al primo posto nel totale.

Bordignon ritenta il tutto per tutto nella terza prova con 126 chilogrammi ma viene tradita dalla spinta e si sbilancia in avanti non riuscendo a mantenere il bilanciere sopra le spalle. La Strenius, ormai certa della vittoria, dà un ulteriore stacco alle avversarie centrando la terza prova a 131 kg. 230 kg quindi per la svedese nel totale, seguita da Giorgia Bordignon con 224, terza la polacca Patrycja Piechowiak con 215. Con le tre medaglie conquistate da Bordignon l’Italia chiude i suoi Europei con 13 medaglie in totale: 2 ori, 8 argenti e 3 bronzi.