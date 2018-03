22 marzo 2018 21:54

Parigi, 22 mar. (AdnKronos) – Il gruppo Bolloré ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 18,325 miliardi di euro, in crescita dell’82%. L’utile netto si attesta a 699 milioni di euro, in progressione del 59% rispetto al 2016. Lo rende noto il gruppo di Vincent Bolloré in un comunicato. All’Assemblea sarà proposto un dividendo di 0,06 euro per azione (di cui 0,02 euro di acconto già versati) per il 2017.