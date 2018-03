Beretta: jv in Qatar per armi leggere a forze governative

12 marzo 2018 14:06

Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Beretta Holding ha siglato un accordo con Barzan Holdings per l’avvio di un progetto industriale comune in Qatar per dotare le forze governative qatarine di armi da difesa leggere con tecnologie d’avanguardia. Il progetto prevede che Beretta Holding detenga una quota minoritaria in una joint venture, che si chiamerà Binding, che beneficerà del trasferimento di tecnologia del gruppo Beretta. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo sito produttivo a Doha per la produzione di armi portatili leggere, come pistole e fucili, e dove si potranno in futuro sviluppare nuovi sistemi d’arma.

La bresciana Beretta Holding realizza il 94% del fatturato all’estero e conta circa 3mila dipendenti. Nel 2016 ha registrato ricavi consolidati per 679,4 milioni di euro, un Ebitda di 117 milioni e un utile netto di 59,6 milioni.